TEST du ROG Theta 7.1 : Un casque pour audiophile doté d'un excellent 7.1

Nous avons eu l'occasion de tester un nouveau casque de chez ASUS ROG. Cette fois il s'agit du ROG Theta 7.1, un haut de gamme du constructeur à destination des joueurs audiophiles. Les qualités sont elles à la hauteur de son prix ? C'est ce que nous allons justement voir ensemble.

ASUS ne cache pas l'appartenance de son Theta 7.1 dans la catégorie haut de gamme. En fait, dès l'ouverture de l'emballage, pour le moins imposant, on se rend compte qu'il s'agit d'un casque vraiment singulier. Massif dans sa boite mais aussi massif sur les oreilles sans être pour autant désagréable. En fait, le port de ce casque ne provoque aucune gêne. Au contraire, sa taille permet de bien envelopper les oreilles et d'éviter d'avoir celles-ci qui chauffent après une utilisation intensive. Ses presque 600 grammes sur la balance se font vite oublier.

Un casque massif

Bonne nouvelle pour les plus tatillons sur l'hygiène, comme votre serviteur : le casque propose d'office dans sa boite une paire de coussinets de rechange. Celle présente sur le casque est en simili-cuir et celle de la boite en tissu. De quoi alterner pendant l'été et prendre le temps de nettoyer consciencieusement la paire supplémentaire après un usage prolongé. Le confort se ressent à travers les fameux coussinets, très épais et moelleux ce qui donne un peu l'impression d'avoir l'oreille sur un oreiller. En sus de cette paire en option, on retrouve dans la boite le micro détachable, un câble convertisseur USB 2.0 vers USB 3.0 Type-C et l'habituelle notice.

et singulier

Le Theta est certes volumineux mais tout de même assez sobre en terme de design. On ne peut pas dire que son esthétique révolutionne cette catégorie de produit. Noir et fait de mélange de plastique et d'aluminium. Seul le logo RGB viendra égayer un peu l'ensemble. C'est loin d'être un mauvais point, le casque se montre suffisamment singulier par sa taille, inutile de lui apporter un design trop original en complément.

Des technologies qui font la différence

Le Theta 7.1 étonne évidemment par son audio pur. Celui-ci est doté de la technologie Airtight Chamber qui est en fait une chambre d'air autour de l'enceinte pour un rendu audio "ultime" sans déperdition. L'autre technologie en place sur le casque est l'Hyper-Grounding qui protège les signaux audio en bloquant les nuisances sonores et les interférences émises par un circuit intégré. L'alliance des deux technologies permet d'avoir un rendu assez exceptionnel.

Comme son nom l'indique ce Theta est doté aussi d'un son spatial 7.1 grâce notamment à 4 amplificateurs AMP ESS 9601. Comme on peut le voir aussi directement via un rapide coup d'oeil sur la boite, ASUS met clairement en avant aussi ses 4 transducteurs Essence qui permettent d'avoir une spatialisation du son assez irréprochable. Notons aussi que le casque propose la certification Hi-Res qui permet d'avoir une excellente clarté dans la musique notamment.

Un bonheur pour les audiophile

Il est évidemment possible de régler le casque via le logiciel très complet ASUS Armoury mais en sortie de boite ce qu'ASUS propose se révèle tout de même assez irréprochable. La spatialisation s'avère excellente et il y a une très bonne définition des spectres sonore. Aucune nuance n'échappe au casque et on ne pas se mentir écouter un bon morceau de classique avec celui-ci est quasiment orgasmique. Nous avons bien évidemment aussi testé le casque en jeu avec toujours l'excellent Hunt Showdown qui est l'un des jeux qui proposent de base l'une des meilleures spatialisations des événements étant donné que le son fait partie intégrante du gameplay.

Le micro, entièrement détachable (un peu inutile ici car le casque reste trop volumineuse pour l'envisager pour le transport), fait très bien son office. Son réglage dpeut se faire via une molette directement sur le casque. Il est doté d'un réducteur de bruits permettant de camoufler votre ventirad en cas de chauffe de votre PC. Une fois encore, c'est assez irréprochable au niveau de l'enregistrement, notre voix est claire, nette et sans fritures.

EN RÉSUMÉ L'EXCELLENCE N'EST PAS A PORTÉE DE BOURSE Le ROG Theta 7.1 tutoie l'excellence sans vergogne. La qualité audio est tout simplement irréprochable et les technologies que le casque embarque permettent de le hisser au classement des meilleurs casques gaming. Évidemment, tout ceci a un prix et il faudra débourser 299 euros minimum (souvent plus) pour se le procurer et profiter de ce périphérique indiscutablement pour joueur audiophile.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un son sans faute et sans faille

Un micro d'une grande clarté

Confortable

DU véritable 7.1 Un poil massif sur les oreilles