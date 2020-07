Final Fantasy VII Remake : Les développeurs parlent de la suite et livrent quelques anecdotes

Alors que certains au sein même des locaux de Gameblog parlent de bon matin de la fin ô combien ouverte et pleine de promesses de Final Fantasy VII Remake, les développeurs de Square Enix nous donnent aujourd'hui quelques nouvelles d'un second chapitre déjà forcément attendu comme une certaine forme de délivrance.

Et c'est au sein du très japonais hebdomadaire Famitsu que les têtes les plus connues de l'équipe en charge de ce Final Fantasy VII-2 (et pourquoi pas, hein ?) se sont livrés à pas moins de 15 pages de confessions plus ou moins intimes, reprises par le toujours très informé blog Ryokutya2089, et une traduction assurée par le compte Twitter @aitaikimochi.

Quitte à se répéter, le réalisateur Tetsuya Nomura nous confirme son envie de ne pas faire attendre trop longtemps les rôlistes nostalgiques :

Nous sommes conscients que tous les joueurs veulent rapidement jouer au prochain épisode. Nous souhaitons nous aussi le proposer dès que possible. Puisque nous avons pu juger la qualité du premier jeu, nous espérons maintenant développer une suite qui propose une expérience encore meilleure. Nous voulons vraiment sortir la suite aussi vite que possible, alors restez à l'écoute. Je pense que nous pourrons vous faire part de la direction que nous aurons choisie lorsque nous annoncerons officiellement le prochain épisode.

Le réalisateur s'étonne également au cours de l'interview de la popularité de Jessie, qui a pourtant profité d'un véritable surplus de personnalité avec ce remake, qui lui offre d'ailleurs tout un chapitre revenant sur son histoire personnelle.

To be continued...

Le prochain numéro de Famitsu ne paraissant officiellement ce mercredi 22 juillet, seules quelques parties de l'interview ont pour le moment été traduites, mais l'équipe apporte tout de même quelques éclairages sur leurs choix lors du développement de Final Fantasy VII Remake.

Nous y apprenons notamment que la scène du "massage" avec Madame M. aurait du aller "bien plus loin" que celle qui nous a été offerte, mais que l'équipe fut obligée de freiner ses ardeurs à cause des différents processus de classification, et il semble donc assez facile d'imaginer les faveurs dont Cloud aurait pu profiter pour se détendre encore un peu plus.

Le très discutable personnage de Roche, qui étire plus que de raison le chapitre 4, devait à l'origine revenir au chapitre 14 pour affronter les membres d'Avalanche, comme il l'annonçait d'ailleurs au moment de son retrait. La scène n'a visiblement pas fait l'objet d'un nouveau doublage malgré l'absence de ce retour. Mais que ses admirateurs se rassurent, Motomu Toriyama n'en a fini pas avec le motard aux cheveu longs :

Il y a de fortes chances pour que Roche réapparaisse dans le prochain épisode (rires) !

Ah ? Bon. Enfin, le même Toriyama revient sur un détail que n'aurons pas manqué de relever les plus fins observateurs ayant retourné Final Fantasy VII à l'époque, à savoir l'impossibilité d'accéder à un célèbre sous-sol :

Nous souhaitions montrer que Cloud n'était pas un membre d'Avalanche, voilà pourquoi nous avons empêché l'accès de leur base secrète.

Si le mystère entourant la suite des aventures de la fine équipe reste évidemment entier, il ne fait aucun doute que n'avons pas fini d'entendre parler de la suite de Final Fantasy VII Remake. Le mot de la fin est évidemment réservé au producteur Yoshinori Kitase :

La nouvelle histoire de Final Fantasy VII ne fait que commencer.