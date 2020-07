Call of Duty Modern Warfare : Un teaser et une possible date de la Saison 5 pour Warzone

Call of Duty : Modern Warfare ne cesse de faire parler de lui aussi bien pour son multijoueur "classique" que pour son mode Battle Royale Warzone. Aujourd'hui, c'est de ce dernier dont nous allons parler. En effet, la prochaine saison commence à faire parler d'elle.

C'est un streamer répondant au nom de NickMercs qui a eu le privilège de recevoir une vidéo faisant office de teaser pour la Saison 5 de Warzone. Cette vidéo envoyée par Infinity Ward permet de découvrir l'apparition d'un train dans Verdansk. Des rails sont visibles et un hélicoptère passe en fond. Reste à voir ce qu'induira l'apparition dudit train. Du loot à venir ? Des nouveaux challenges ?

L'autre chose présente dans la vidéo est la date du 5 août 2020 ce qui coïnciderait donc avec la sortie de la saison 5 de Warzone. D'ailleurs, des rumeurs font état de l'arrivée de Woods en nouvel opérateur. Woods, personnage emblématique de Call of Duty : Black Ops, rappelons-le. De plus, les rumeurs indiquent également que nous aurons des informations sur la prochaine mouture de la saga dans cette saison. Wait & see donc.

Call of Duty : Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

