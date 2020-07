Shadow Warrior 3 : 17 minutes de gameplay déboulent et ça défoule

Vous aviez aimé le premier clip puis la très courte vidéo de gameplay dévoilée presque immédiatement ? Les bonnes gens de chez Devolver et Flying Wild Hog ont gardé un morceau plus conséquent, dont vous pouvez vous délecter maintenant.

À voir aussi : Devolver Direct : Shadow Warrior 3 montre du gameplay démoniaque

La dose est forte. Pas moins de dix-sept minutes et 10 secondes. Mais qui s'en plaindra lorsqu'il s'agit de retrouver le très surpuissant Lo Wang, qui en plus de son éternelle gouaille nous fait encore profiter de ses incroyables talents de tueur de démons.

Accompagné par son ancien ennemi devenu sidekick, Orochi Zilla, il avance d'abord sabre à la main dans cette partie du monde aussi chatoyante qu'inconnue des mortels. Puis les Yoriki, Kugutsu et autres Slinky Jakku s'en mêlent et les flingues sont de sortie. Et le shotgun. Et le grappin. Et la sulfateuse. Et la tête. Alouette. Cela s'annonce une fois encore complètement timbré, frénétique, gore. Et on en redemande, en fait.

Shadow Warrior 3 arrive sur PC en 2021, mais on peut largement imaginer qu'il arrivera sur d'autres supports, comme son prédécesseur.