Nintendo Direct Mini : Atlus annonce la sortie de Shin Megami Tensei V en 2021

Avec la sortie de Paper Mario : The Origami King, les rôlistes pensaient peut-être traverser un désert vidéoludique sur Switch. Que nenni : grâce à la présence d'Atlus lors du Nintendo Direct Mini de ce lundi 20 juillet dédié aux "partenaires" particuliers, il n'en sera rien.

À voir aussi : TEST de Persona 5 Royal : Réédition parfaite ou vol sans vergogne ?

En plus d'annoncer l'arrivée de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sur la plus transportable des consoles, l'autre roi du J-RPG a enfin dévoilé de nouvelles images du très attendu cinquième épisode, annoncé en octobre 2017 et ô combien discret depuis lors.

Mettant plus que jamais en avant l'humour et la joie de vivre de l'adolescence (non), Shin Megami Tensei V dévoilait donc aujourd'hui son héroïne déterminée, que l'on découvre évoluant dans un univers désolé qui donne une fois de plus raison à ce cher Nietzsche quand à la bonne santé des dieux. Fidèle aux racines sémantiques de la série (Shin Megami Tensei s'entendant comme "La Véritable Réincarnation de la Déesse"), il faudra donc renaître pour chasser les démons chers à la série.

Signe des temps qui changent, Atlus annonce l'arrivée de Shin Megami Tensei V sur Switch en 2021 en simultanée partout sur la planète, une première pour la série, qui avait habitués les occidentaux à compter les mois avant de pouvoir découvrir de nouveaux épisodes. C'est donc ça, la modernité ?