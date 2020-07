Xbox Series X : Le jeu de The Initiative ne serait pas à l'événement de juillet

Dès l'annonce de la tenue en juillet d'un événement consacré aux jeux First Party de la Xbox Series X, Microsoft a officialisé la présence au cours de ce dernier de certains jeux et studios. Le mystère continue cependant de planer au dessus du premier titre du nouveau studio californien du géant américain.

En mai dernier, Matt Booty, le responsable des Xbox Game Studios expliquait pendant le Inside Xbox que les gens pouvaient s'attendre à voir du 343 Industries (Halo Infinite), du Double Fine, du Ninja Theory (Hellblade II) et de l'Obsidian au cours de la "conférence" Xbox Games Showcase du 23 juillet prochain.

Bien évidemment, ce n'est pas tout ce que la firme de Redmond aura à montrer au cours de son prochain événement. Et certains se demandent si le premier jeu de The Initiative, le studio fondé par Microsoft en 2018 à Santa Monica en Californie, fera acte de présence au cours de ce Xbox Games Showcase.

Le toujours très bien informé Jeff Grubb du site VentureBeat affirme que le jeu du studio de Darrell Gallagher ne sera pas montré pendant cette conférence. Et les raisons de cette absence sont logiques. Le studio existe depuis un peu plus de deux ans et il continuait encore de renforcer ses rangs l'année dernière. S'il planche bel et bien sur un AAA, il se pourrait qu'il soit trop tôt pour montrer ce qu'il prépare.

Pour ce qui est de l'identité du projet de The Initiative, la rumeur veut qu'il soit question d'un reboot de Perfect Dark. Mais rien ne permet de confirmer cette information pour le moment. À noter malgré tout que même si Microsoft décide de ne pas présenter le jeu de The Initiative via du gameplay, il pourrait tout de même le teaser via une courte vidéo. Si Jeff Grubb dit vrai, il faudra continuer d'attendre avant de découvrir le premier titre de celui qui se présente comme un ambitieux studio.

Seriez-vous déçus si The Initiative était absent de l'événement du 23 juillet ? Ou préférez-vous que le studio prenne son temps ? Seriez-vous intéressés par un nouveau Perfect Dark ? Ou aimeriez-vous que le studio se consacre à une nouvelle licence ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.