Sea of Thieves navigue en père peinard : Fréquentation et ventes sur Steam, tous les derniers chiffres

Le dernier jeu de Rare a levé l'ancre en mars 2018. Depuis, contre vents et marées, il accueilli de plus en plus de moussaillons et de marins d'eau douce à son bord. Et a franchi un nouveau cap dont Microsoft peut s'enorgueillir.

À voir aussi : Xbox : L'abonnement Xbox Live Gold 12 mois disparaît du Microsoft Store

Sea of Thieves a vu plus de 15 millions de joueurs se lancer dans l'aventure de la piraterie vidéoludique depuis son lancement. La nouvelle a été partagée sur Xbox Wire et il ne s'agit pas du seul chiffre témoignant de la réussite du jeu.

On apprend en effet que l'année 2020 a été particulièrement faste puisqu'il a depuis janvier, recruté pas moins de 5 millions de buveurs de rhum à l'oeil poché - soit plus que sur toute l'année 2019. Pour ce qui est de l'activité, le mois de juin 2020, durant lequel Sea of Thieves a débarqué sur Steam, s'est révélé lui aussi très intéressant : ils étaient 3,3 millions de joueurs actifs. Tous les records ont été battus. Et l'on parlait de la plate-forme de Valve ? Il s'y est vendu plus d'un million d'exemplaires.

Nul doute que le voyage est loin d'être terminé. Et on pourrait se demander si "Mer de voleurs", disponible sur PC et Xbox One, n'aura pas droit à un traitement de faveur sur Xbox Series X, histoire de regonfler les voiles...