The Last of Us 2 : Le jeu avait initialement une autre fin, encore plus sombre, explications

The Last of Us Part II, et sa fin, ont fait couleur beaucoup d'encre au cours des derniers mois. Mais à en croire plusieurs personnalités étroitement impliquées dans la création de l'histoire du jeu, l'aventure aurait pu se terminer d'une manière pour le moins différente.

Cet article contient des spoilers sur The Last of Us Part II.

Le site du magazine américain Game Informer a récemment eu l'opportunité de parler de la fin de The Last of Us Part II avec Neil Druckmann, le réalisateur et co-auteur du jeu, ainsi qu'avec Halley Gross, l'autre co-auteure du titre. Cette dernière révèle que pendant longtemps, la conclusion de l'intrigue était sensiblement différente de celle que les joueurs ont pu découvrir il y a quelques semaines :

Lorsque j'ai rejoint le projet, une grande partie (du jeu) était similaire (au produit fini). Nous avons créé de nombreuses itérations du dernier acte, mais le dernier moment fort montrait toujours Ellie tuant Abby. À mi-chemin dans le cycle de production, nous avons changé ça et fait en sorte qu'Ellie lâche prise à la dernière seconde, de manière à illustrer qu'une petite partie de l'ancienne Ellie, la Ellie humaine, la Ellie qui est influencée par Joel, existe toujours à l'intérieur de ce personnage totalement envahi par sa quête de vengeance.

La décision de laisser Abby vivre a été déterminée par le choix de faire survivre Lev et de voir mourir Yara. Le destin de ces deux personnages secondaires a lui aussi changé au cours du développement et la fin "heureuse" d'Abby a été influencée par celle de son compagnon d'infortune selon Neil Druckmann :

Laisser Abby vivre paraissait initialement comme le mauvais choix vis-à-vis des thèmes (évoqués dans le jeu). Mais cela semblait en fin de compte être le choix le plus digne du personnage. Le thème et le message que nous essayions de faire passer ont un peu changé, mais notre priorité principale a toujours été de nous demander si nous respections l'identité et le caractère du personnage. Il y a certains points que nous essayons d'atteindre (en termes de narration), mais ces derniers ne fonctionnent que si notre manière d'écrire les personnages est cohérente.

Il apparaît donc que la fin de The Last of Us Part II aurait pu être encore plus triste que celle à laquelle les joueurs ont eu droit.

