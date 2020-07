Final Fantasy VII Remake : Square Enix interroge les joueurs sur leurs préférences... pour la suite ?

La route aura été longue, et sans doute semée d'embûches, mais après des années de teasing et promesses tous azimuts, Final Fantasy VII Remake est tellement là que vous avez peut-être déjà eu le temps d'en faire deux fois le tour, pour peu que votre ressemblance avec l'un de nos pigistes soit avérée.

À voir aussi : Final Fantasy VII Remake : Tetsuya Nomura voudrait rapidement sortir la suite

Et parce que celui qui ne s'appelle toujours pas "Episode 1" appartient désormais au passé (ou à l'histoire, c'est selon), Square Enix regarde déjà vers l'avenir, et la suite que tous les rôlistes plus ou moins nostalgiques attendent déjà avec impatience.

Pour tirer toutes les leçons de ce premier opus d'une série dont on ignore toujours l'envergure, Square Enix s'est lancé dans une opération sondagière dont la presse généraliste raffole tant. Depuis le 10 juillet, un premier questionnaire portant sur les choix que les joueurs ont pu effectuer durant l'aventure a été mis en ligne. Disponible via l'application FF Portal (disponible sur Android et iOS), ce dernier revient aussi bien sur les tenues des héroïnes - témoins de vos exploits, ainsi que sur les quelques possibilités offertes lors de certaines phases de dialogue.

Pour la seconde partie, centrée cette fois sur les combats et ouverte jusqu'au 31 juillet, le roi du J-RPG souhaite connaître vos préférences en matière de techniques pour chaque protagoniste, mais aussi quelles matérias ont eu le plus de succès. Les plus fins limiers y verront sans doute là une bonne façon de faire un premier tri parmi celles qui passeront en deuxième année, et celles condamnées au redoublement...

Quels éléments du système de combat de Final Fantasy VII Remake avez-vous préféré ? Quelles améliorations y apporteriez-vous ? Faites-nous part de vos avis en temps réel dans les commentaires ci-dessous.