Assassin's Creed Valhalla s'invitera dans Odyssey avec une nouvelle mise à jour

Toujours dans l'oeil du cyclone, Ubisoft continue de décocher une à une ses flèches, et profite des ponts dressés entre les différents opus de ses séries phares pour préparer le terrain. Après le teasing du grand méchant de Ghost Recon Breakpoint dans Wildlands, Assassin's Creed Valhalla accoste son drakkar sur les côtes d'Odyssey.

C'est sur les forums de Reddit que l'éditeur français a annoncé l'arrivée d'une nouvelle mise à jour pour l'épisode grec de la série bien-aimée des fines lames. Disponible depuis 2018, Assassin's Creed Odyssey profitera bientôt d'un patch qui corrigera évidemment son lot de bugs, mais permettra également aux aventuriers de jouir d'un nouveau set d'armure, disponible dans notre galerie d'images.

Évidemment inspirée du prochain épisode à la sauce viking, qui n'est pour le moment pas parvenu à vraiment nous enthousiasmer, cette cuirasse baptisée "Ensemble des Voyageurs du Nord" proposera différents équipements pour Kassandra et Alexios, ainsi qu'une hache pour rétrospectivement fracasser le crâne de vos ennemis pourtant civilisés et prompts au débat. Quelle vie. Seule ombre au tableau : impossible de savoir comment débloquer le précieux sésame, et il faudra donc rester connecter pour en apprendre d'avantage.

Assassin's Creed Valhalla sortira le 17 novembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC; et plus tard sur PlayStation 5, Xbox Series X et Google Stadia.