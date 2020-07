Xbox Games Showcase : Type d'annonces, durée, Aaron Greenberg donne des précisions

Une semaine sépare désormais les fans de Xbox et les joueurs curieux de la "conférence" Xbox Games Showcase. Alors que débute la dernière ligne droite avant cet événement, Microsoft a jugé utile d'apporter quelques précisions au sujet de ce à quoi il faut s'attendre au cours de ce dernier.

Microsoft vient de rappeler, via un article posté sur le Xbox Wire, les informations pratiques concernant son événement Xbox Games Showcase du 23 juillet prochain. De son côté, Aaron Greenberg, le responsable du marketing des jeux chez Xbox, a tenu à apporter quelques informations supplémentaires au sujet du contenu de cette émission sur son compte Twitter :

I know everyone is excited for Xbox Games Showcase next Thursday. Seen some wild expectations so if helpful this show has one focus, games. No business, devices or similar news, just games. A whole show about hour long focused on games. Hope you enjoy it! https://t.co/eIPBsJtLbJ