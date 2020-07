Twitch : Dr. Disrespect s'exprime (un peu) au sujet de son bannissement

Le 26 juin dernier, l'affaire avait fait grand bruit, et pour cause. Considéré comme l'un des streamers les plus populaires et influents de Twitch, Dr. Direspect se retrouvait banni sans sommation ni explications. Il a décidé de prendre la parole et d'évoquer un peu l'avenir.

C'est PC Gamer qui a pu soutirer quelques mots à Guy Beahm, l'homme sous le costume de Dr. Disrespect, presque les premiers depuis son éviction brutale de la plateforme de streaming d'Amazon - pas la première, soit dit en passant.

Dans cette interview, le célèbre streamer explique que Twitch a simplement coupé les ponts avec lui et confirme une fois de plus qu'aucune raison ne lui a été notifiée concernant cette éjection. Mais face à la salve de questions qui lui est adressée, en bon professionnel, et aidé par son agent, il préfère rester mesuré et sérieux - et donc assez loin de son personnage - et ne pas supputer.

Évidemment, pour des raisons légales, je dois rester prudent. Mais je peux cependant dire que je ne retournerai pas sur Twitch, voilà, c'est tout.

C'est donc sûr, cette fois, il n'y aura pas de retour sur Twitch. Est-ce à dire qu'il travaille à passer chez un concurrent, YouTube Gaming ou Facebook Gaming, pour continuer à divertir sa communauté ? Il n'est encore sûr de rien, si ce n'est qu'il ne se tournera pas vers l'indépendance de son site ChampionsClub.gg.

Vous aurez noté certains mots dans cette réponse. Comme il s'agit d'une activité professionnelle, donc, Dr. Disrespect estime qu'il a droit à des recours.

Nous envisageons d'intenter une action en justice.

Reste à savoir jusqu'où l'affaire va aller, si le grand public connaîtra les véritables raisons du ban et quand Dr. Disrespect reviendra pour "dérespecter" ses fans dans une version 3.0.