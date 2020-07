Worms Armageddon s'offre une nouvelle mise à jour avec du solo, du replay et 48 vers à l'écran !

Essentiels au mélange des couches de notre sol depuis la nuit des temps, les vers de terre occupent depuis bientôt un quart de siècle une place à part dans les joutes empruntes de mauvaise foi et de retournements de situation de toutes sortes. Et ce n'est visiblement pas prêt de s'arrêter.

À voir aussi : TEST de Rocket Arena : La nouvelle pépite multijoueur d'EA ?

Alors que le studio Team 17 semble plus que jamais désireux d'explorer de nouveaux horizons en s'affichant comme l'éditeur du très onirique Way to the Woods, c'est une nouvelle fois la série Worms qui refait parler d'elle, à quelques mois de son vingt-cinquième anniversaire, qui tombera le 17 novembre prochain.

Et pour fêter ce cap, la moitié de la vie de notre cher rédacteur en chef, l'éditeur britannique n'entend pas se contenter de la récente annonce du futur Worms Rumble, que nenni. Au contraire, c'est l'antique Worms : Armageddon (21 ans au compteur, qui tourne encore) qui profitera dès aujourd'hui de l'arrivée d'une nouvelle mise à jour, la 3.8, qui devrait sur le papier offrir encore quelques belles années à la simulation déjantée de guerre lombricoïde.

En plus de proposer des missions solo (!), Worms Armageddon fera exploser les compteurs, en permettant jusqu'à 6 joueurs de décider du sort de 48 vers de terre, et d'ensuite capturer vos meilleurs (ou pires) moments pour analyser encore et encore cette fraction de seconde où tout a basculé. Les joueurs pourront également modifier la physique du jeu à leur avantage, mais aussi de commencer une partie sur une aire de jeu déjà défigurée par les banana bombs de la partie précédente.

Rappelons que le nouvel opus Worms Rumble est quant à lui prévu pour 2020 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et qu'une beta fermée se tiendra jusqu'au 20 juillet, histoire de voir de quoi l'avenir sera fait. Incoming !