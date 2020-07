Yakuza Kiwami 2 daté sur Xbox One et PC Windows 10, et c'est pour bientôt

Lorsque SEGA et Microsoft ont annoncé l'arrivée de la série des Yakuza sur Xbox One (et PC Windows 10), il était question de trois jeux : Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2. Alors que les deux premiers sont déjà disponibles depuis un certain temps, le troisième s'est fait désirer. Son arrivée ne va cependant plus tarder.

Comme nous vous l'indiquions pas plus tard qu'hier, Yakuza Kiwami 2 s'apprête à rejoindre le Xbox Game Pass. Mais cela n'est pas le seul moyen que les joueurs Xbox et PC Windows 10 qu'auront de découvrir ce remake à la sauce Dragon Engine du jeu du Ryu Ga Gotoku Studio.

En effet, Yakuza Kiwami 2 pourra être acheté par ceux qui le souhaitent, aussi bien sur Xbox One que sur PC Windows 10, à partir du 30 juillet prochain (les joueurs PC qui passent par Steam peuvent se le procurer depuis plus d'un an). Malheureusement pour les personnes attachées au jeu sur support physique et aux collectionneurs, il ne sera une nouvelle fois question que d'une sortie dématérialisée.

Pour rappel, Yakuza Kiwami 2 est un remake du Yakuza 2 de la PS2. Contrairement à Yakuza 0 et Yakuza Kiwami qui utilise le moteur issu de l'ère PS3, Yakuza Kiwami 2 tourne à l'aide du Dragon Engine, moteur inauguré dans Yakuza 6. En plus de proposer un remake de l'histoire originale, Yakuza Kiwami 2 ajoute un chapitre additionnel dans lequel le joueur peut incarner le très populaire Goro Majima.

À l'heure où sont écrites ces lignes, SEGA n'a pas annoncé la sortie sur consoles Xbox d'autres épisodes "anciens" de Yakuza. Yakuza : Like a Dragon, le nouvel épisode de la série, sera quant à lui disponible sur Xbox One et Xbox Series X le jour du lancement de cette dernière.