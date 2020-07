Death Stranding : Norman Reedus a des gros muscles, mais...

Il est de ces jours où l'un des membres de notre drôle d'humanité se réveille avec une curieuse idée. Parfois, cet éclair de génie qui pousse à la plus saine curiosité donne lieu à de bouleversantes découvertes, dont l'humanité se souviendra longtemps. Et parfois...

Si par un heureux hasard vous vous étiez déjà demandé à quel point la simulation de livreur post-apo du père Kojima avait le souci du détail, le YouTubeur Lance McDonald vient une nouvelle fois de frapper (le majeur de God of War, c'était lui, le détail flippant de Silent Hills P.T. aussi).

Certains observateurs du corps humain avaient pu émettre quelques doutes quant au réalisme avec lequel les muscles de Noman Reedus avaient pu être fidèlement modélisés, le père McDonald s'est vraisemblablement demandé si la verge de l'acteur américain avait également été scannée par les équipes de Kojima Productions. Il faut dire qu'une partie de la communication de Death Stranding avait su mettre l'accent sur la possibilité de tisser des liens à travers nos jets d'urines, pour faire pousser des champignons collaboratifs, en tout bien tout honneur.

Et si le mode photo ne permettait pas de constater la présence dudit corps caverneux sur PlayStation 4, l'arrivée du jeu sur PC a permis de lever le doute, si doute il y avait :

I can't believe @Kojima_Hideo would keep these secrets from us. pic.twitter.com/UOVpKFKBQV