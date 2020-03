God of War : Un Easter Egg fabuleux découvert deux ans après

Il y a des studios de développement qui pensent vraiment à tout, tout le temps. Parfois, le génie reste dans l'ombre, et on dirait qu'il espère presque ne pas être aperçu. Mais aujourd'hui, un p'tit hack et on sait tout.

On vous le disait début février : il faut vraiment avoir peur de Lance McDonald. L'homme qui hackait tous les jeux qui passent par chez lui pour y trouver des secrets inavouables (sur P.T., Horizon Zero Dawn ou Bloodborne dernièrement) a jeté son dévolu sur God of War.

Une fois de plus, il a décidé de hacker la caméra du jeu, comme ça, pour passer le temps, et avoir d'autres perspectives sur certaines cinématiques. Ses recherches l'ont naturellement amené au premier échange entre Kratos et "l'Étranger", pour le moins musclé et dévastateur.

Good day's work. God of War (PS4)'s camera fully hacked. No clipping, ability to start and stop time freely, and works fully during cutscenes. It's activated by entering special button presses on the map screen. Works great! pic.twitter.com/DaoBEIPOck - Lance McDonald (@manfightdragon) March 5, 2020

Comme vous le savez, c'est aussi la gestion de la caméra, qui nous offre un long plan-séquence, et ce qui se trame hors-champ qui font du jeu de Santa Monica un moment d'exception. McDonald a révélé que, dans le studio californien, on avait pensé à tout.

Absolutely laughing at this, can't wait to see what else is hidden in the game off-camera pic.twitter.com/V3r8dV4gMw - Lance McDonald (@manfightdragon) March 5, 2020

Celui qui se fait briser la nuque est en fait Baldur, un Dieu nordique présentant comme particularité d'être immortel. Et de fait, cette caméra libre nous permet d'apprendre que, dès qu'il est poussé dans le vide, il est bien réveillé et en train de troller son adversaire de deux majeurs bien tendus. Le soin du détail à son paroxysme.

Qui a placé ceci dans le jeu, pensant que cela resterait secret ? Y'en a-t-il d'autres tout aussi hilarants ? Les organismes de classification vont-ils s'exprimer ? Cory Barlog, le réalisateur, interpellé par le fouineur sur Twitter, n'a pas toujours pas commenté.

God of War est disponible sur PS4.