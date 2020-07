QuakeCon : En ligne uniquement, l'événement de Bethesda prend date

Durant la triste période de confinement, qu'on espère ne pas voir revenir, nombre de salons ont dû, par précaution, annuler leur édition annuelle. C'était le cas pour la QuakeCon 2020, qui va finalement se tenir... virtuellement.

La vingt-cinquième édition de la QuakeCon se tiendra bien du 7 au 9 août prochain. Mais à distance. Baptisé QuakeCon at Home, l'événement proposera bien évidemment des surprises pour la "cérémonie" d'ouverture, qui démarrera le 7 août à 18h00, heure française.

Si le programme complet, à base d'"influenceurs spéciaux", de surprises et d'équipes communautaires reste à découvrir, quelques détails ont néanmoins été livré par l'éditeur américain. Tout d'abord, la LAN BYOC permettra à l'équipe Twitch, pour laquelle les modalités de sélection seront données plus tard, de jouer en direct tout en récoltant des fonds pour oeuvres caritatives (Direct Relief, UNICEF, NAACP Legal Defense Fund et The Trevor Project, ainsi que les associations d'aide aux animaux Dallas Pets Alive et FOUR PAWS, par la vente de T-shirts exclusifs).

L'eSport n'est pas oublié puisque la Quake World Championship, réunissant les vingt-quatre meilleurs joueurs du monde, en lice pour se partager les 150.000 dollars de dotations, se terminera le 9 août à partir de 23h00. Et pour les collectionneurs, des produits dérivés sont évidemment prévus.