Coronavirus : La QuakeCon 2020 également annulée, la déclaration des organisateurs

Comme bon nombre d'événements à travers le monde, la QuakeCon, rendez-vous habituel des fans de jeux made in Bethesda et id Software, se voit également annulée cette année, alors qu'elle devait initialement se tenir en juillet prochain et fêter ses 25 ans d'existence.

À voir aussi : Coronavirus : VALVe limite le téléchargement automatique

Ainsi, après l'E3 2020, la Gamescom 2020 et tout un tas d'autres événements liés au monde moderne vidéoludique en folie qui ont dû soit être annulés, soit revoir drastiquement leur copie pour une version en ligne (au mieux), c'est donc au tour de la QuakeCon, d'être purement et simplement annulé du calendrier habituel.

Prévu initialement pour le mois d'août prochain, la fête des jeux et autres joyeusetés liés à id Software et Bethesda, allait justement fêter ses 25 ans d'existence cette année.

Les organisateurs ont envoyé une missive sur twitter, afin d'expliquer le pourquoi du comment :

An update on QuakeCon 2020: pic.twitter.com/1FYUauI7PY - QuakeCon (@QuakeCon) March 31, 2020

En résumé, il était impossible techniquement et physiquement, tout en garantissant la sécurité sanitaire des bénévoles, organisateurs, partenaires et public, de mettre sur pieds cet événement en temps et en heure, tout en sachant qu'aune garantie ne peut être donnée quant au niveau de pandémie au moment du salon en question.

Preuve une fois de plus que cette crise sanitaire est tout, sauf facile à maîtriser. Ou alors dans 2 ans et demi... My two cents.