Marvel's Avengers : Des dates pour les Bêtas du mois d'août

Les amateurs de super héros Marvel n'en peuvent plus d'attendre le prochain jeu de Crystal Dynamics, qui permettra de botter des arrières-trains avec les Avengers. Prévu pour le début du mois septembre, il se laissera approcher en août, sous conditions.

IGN a obtenu l'info que beaucoup voulaient concernant Marvel's Avengers, et n'a l'a pas gardé pour lui. On sait donc désormais comment se déroulera la phase de Bêta, comme l'a ensuite confirmé Square Enix, directement sur le site officiel.

Du 7 au 9 août, ce sont les joueurs PS4 l'ayant précommandé qui pourront se lancer dans une Bêta exclusive.

Du 14 au 16 août au tour des joueurs PC et Xbox One d'avoir la leur, pendant que la PS4 lancera sa Bêta ouverte.

Du 21 au 23 août : Bêta ouverte pour tout le monde !

Que nous réservera cet essai anticipé, pour lequel il sera nécessaire d'avoir un compte Square Enix ? Pour le savoir, il faudra être connecté lorsque viendra la deuxième War Table ! Celle-ci se tiendra le 29 juillet à 19h00 heure française. Mais le directeur créatif, Shaun Escayg n'a pas résisté à l'idée de dire à nos confrères que l'on y trouverait un peu de la campagne solo, des missions en coopération, des extraits des War Zones et Drop Zones...

Bref, de quoi s'occuper l'esprit et les mains en attendant Marvel's Avengers arrive le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Google STADIA. Il sera Day One sur PS5 et Xbox Series X.