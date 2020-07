Bitmap Books annonce son prochain livre dédié aux jaquettes de la Game Boy

Si vous avez l'habitude de traîner vos guêtres virtuelles dans ce recoin des Internets modernes, vous savez que votre serviteur accueille généralement l'arrivée d'un nouvel ouvrage des britanniques de Bitmap Books avec un certain entrain, pour ne pas dire un entrain certain. L'annonce de cette semaine semble ne pas vouloir mettre fin à cette anti-loi des séries.

Après avoir fait un sort à l'identité visuelle de nombreuses consoles et micro-ordinateurs rétro, parmi lesquels nous citerons la Master System, le Commodore Amiga, ou encore l'éternelle Neo Geo, la maison d'édition d'outre-Manche dévoilait cette semaine la couverture de son nouveau livre, que vous pouvez retrouver dans notre galerie d'images.

Baptisé Game Boy : The Box Art Collection, cet ouvrage fait suite à Super Famicom : The Box Art Collection, paru en 2016, qui proposait un focus sur les plus belles jaquettes de la 16 bits de Nintendo, dans leurs versions originales, puisque chacun sait à quel point la localisation occidentale peut visuellement occasionner.

Il faut donc s'attendre à retrouver ici une sélection des plus belles jaquettes japonaises de la plus célèbre des consoles portables, et les plus observateurs d'entre vous n'auront pas manquer de lister bon nombre d'entre elles via l'illustration de couverture que l'on doit à Wil Overton, engagé par Rare après avoir réalisé une version manga de Joanna Dark.

Si nous pouvons donc espérer y découvrir pèle-mêle Dr. Mario, Mega Man : Dr. Wily's Revenge, Yoshi's Cookie, Gradius, Battleship ou encore l'iconique Donkey Kong, votre serviteur place une pièce sur l'incontournable Kaeru no Tame ni Kane wa Naru. Les dieux de la prédiction seront-ils de notre côté ? Réponse avec la sortie de Game Boy : The Box Art Collection, prévue pour le mois de novembre 2020.