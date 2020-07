Inertial Drift : Le jeu de course en mode Dual-Stick repousse sa date de sortie et annonce une version boîte

À l'automne dernier, l'éditeur PQube espérait donner un (petit) coup de pied dans la fourmilière du jeu de course, en annonçant Inertial Drift, un titre assez singulier sur le papier, puisque nécessitant de faire bon usage des deux sticks de nos modernes manettes pour triompher. Malheureusement, il n'est pas toujours facile d'être précis lorsque l'on dérape encore et encore.

Initialement prévu pour venir réchauffer dès le 7 août une asphalte déjà montée en température grâce à la chaleur de l'été et un certain réchauffement climatique, Inertial Drift annonce son report au 11 septembre prochain :

Inertial Drift now comes out on the 11th of September!

A few things took longer than we had hoped but we're in the home stretch now and really excited to get you all playing the full game