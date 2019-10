PQube annonce Inertial Drift, un jeu de course qui se joue avec deux sticks

Dès lors que quelqu'un se blesse au sein d'un groupe de potes, il y en a toujours un pour courir chercher un citron, le couper en deux, et verser son jus acide comme pas deux sur la coupure encore suintante. Et si ce profil ne vous évoque rien, choisissez mieux vos amis !

Vous ne voyez pas le rapport ? Ne vous en faites-pas, on va vous expliquer : vous n'êtes pas sans savoir que Nintendo se trouve dans l'oeil du cyclone Outre-Atlantique, puisqu'assigné en justice dans le cadre d'une class action des familles, à cause des ses Joy Con, sujets à de nombreux problèmes de dérapages.

Mais alors que l'affaire du "Joy Con Drift" touche également depuis quelques semaines la toute nouvelle Switch Lite, l'éditeur PQube annonce fièrement l'arrivée d'un nouveau jeu de course aux fortes influences issues de l'arcade : Inertial Drift. Ah, vous commencez à voir le rapprochement ? Bien.

Dans ce jeu de course visuellement assez dépouillé, tout est prétexte aux dérapages, comme l'illustre habilement ce tout premier trailer dévoilé pour l'occasion : aux commandes de votre bolide, il faudra donc manier l'input avec finesse pour obtenir la trajectoire parfaite, et ainsi gratter vos adversaires par l'intérieur.

Dans son communiqué, l'éditeur promet 16 styles de conduite différents, et 20 tracés influencés par l'aube du Japon (parce que pourquoi pas) et laissant la part belle aux néons de nos modernes mégalopoles. Comme le laisse suggérer la vidéo ci-dessus, il vous faudra affronter à chaque foi un unique adversaire, dans des duels qui risque de laisser quelques traces de pneu sur le macadam.

Bon, heureusement, le jeu de Level 91 est également prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, histoire de s'assurer une tenue de route plus solide. Si la perspective de déraper même en ligne droite et de jouer à deux sur un seul et même écran vous donne envie d'échauffer vos pouces, sachez qu'Inertial Drift est prévu pour le printemps 2020.

Quant au jus de citron...