Trails of Cold Steel IV : Le nouveau trailer présente un crossover Ultra Bright

Parce que même les haricots ont une fin, la parenthèse Trails of Cold Steel de la tentaculaire saga The Legend of Heroes s'apprête à être refermée une bonne fois pour toute avec un quatrième épisode qui annonce la couleur dès son sous-titre. Mais les moins jeunes d'entre vous le savent bien : la fin d'un cycle est également propice à de sympathiques retrouvailles, avant de laisser place à de déchirants adieux.

À voir aussi : Type-Moon Studio BB : Un compte à rebours pour le premier jeu, Fate/Extra explicitement mentionné

Si vous faites partie des inconditionnels de la saga Trails, débutée en 2004 sur son archipel natal, alors la bande-annonce du jour vous est assurément dédiée, puisque nous découvrons aujourd'hui les invités-surprises qui viendront prêter main-forte à la Classe VII au sein de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV -The End of Saga-.

Après nous avoir dévoilé le casting original de cette conclusion le mois dernier, ce sont quelques têtes bien connues des précédents opus qui se dévoilent aujourd'hui, puisque la fratrie Bright sera notamment de la partie, aux côtés de quelques anciens qui dévoilent ici leurs coups spéciaux forcément annoncés à voix haute.

Si la localisation anglaise à base d'Actor Studio nous laisse encore pour le moins perplexe, les fans seront assurément ravis de retrouver la Classe VII et ces invités de marque dès la sortie de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV -The End of Saga-, prévue pour le 27 octobre prochain sur PlayStation 4, et quelque part en 2021 sur PC et Switch.