eFootball PES 2021: Konami confirme une mise à jour, la Next-Gen l'an prochain avec un nouveau moteur

Il y a quelques jours, le store Microsoft a une fois de plus laissé filer une fiche de jeu bien avant que son éditeur n'ait ouvert la bouche. Konami a pris le temps de parler de ce qui ne sera qu'une mise à jour d'eFootball PES 2020, et de l'avenir.

La transition vers des consoles de nouvelle génération oblige parfois à faire des choix. Konami en fait un qui peut surprendre mais a tout de même du sens pour quiconque se rappelle d'une époque pas si lointaine où l'on nous rappelait, après coup, que : "en fait, le prochain volet, on le développe depuis cinq ans, tous ceux auxquels vous avez joué entre temps, ce n'était pas si sérieux", le tout avec un grand sourire.

Comme on a pu le découvrir en avance, le prochain Pro Evolution Soccer sera donc une mise à jour d'eFootball PES 2020 intitulée eFootball PES 2021 Season Update. Konami l'a confirmé dans un long communiqué paru ce mercredi 15 juillet 2020. Titré "PES vers une nouvelle ère", il concède le choix de cette update pour une raison simple : les développeurs se sont déjà projetés sur le jeu d'après, qui arrivera sur PS5 et Xbox Series X.

L'industrie du jeu vidéo est à l'aube d'une nouvelle génération de consoles et nous avons la conviction que c'est le moment idéal pour partager certains de nos projets pour la franchise PES.



Nous avons ainsi l'immense plaisir de vous annoncer que nous travaillons dur à un titre de football de prochaine génération qui nous permette de pleinement reproduire notre concept clé, "The Pitch is Ours".



Ce titre est en cours de développement avec un moteur mis à jour qui nous permettra de vous épater avec d'impressionnantes améliorations dans tous les aspects du jeu. Préparez-vous pour des modèles et animations de joueurs plus réalistes, un moteur physique amélioré, des graphismes photoréalistes et bien plus encore.



Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de nouveaux contenus pour myClub et la Ligue des Masters, et nous pouvons déjà vous annoncer que nous travaillons à d'importantes mises à jour de ces modes.



Toutefois, vu la quantité colossale de travail nécessaire pour réaliser tout ce que nous espérons pour notre premier titre sur les consoles de nouvelle génération, nous avons été contraints de limiter nos efforts dans d'autres secteurs de développement. Par conséquent, nous avons pris la décision de lancer notre titre PES cette année sous la forme d'une "mise à jour de saison". Nous sommes convaincus que cette année, notre jeu offrira aux fans suffisamment d'émotions pour les faire tenir jusqu'à ce que notre titre nouvelle génération soit prêt au lancement.



Nous fêtons également cette année le lancement du premier titre PES, il y a un quart de siècle. Pour commémorer cet incroyable exploit, mais aussi pour exprimer notre gratitude à tous nos fans, nous avons le plaisir de vous annoncer que cette année, PES sera lancé à un prix d'anniversaire réduit et comptera sur de nombreux bonus.



À l'heure actuelle, nous envisageons le début de la phase de tests de notre titre de prochaine génération à la mi-2021, avec une date de sortie prévue plus tard dans l'année.

La vidéo qui accompagne ce message a l'air de vouloir nous donner un aperçu du rendu qui nous attend, avec un Lionel Messi modélisé assez sympathiquement. Et cela n'échappe à personne : le dérivé du Fox Engine, qui était employé depuis PES 2014 ne sera plus de la partie. Pour celui que nous appellerons eFootball PES 2022, Konami repart de zéro avec l'Unreal Engine, sûrement dans sa cinquième version. C'est donc la fin pour cette technologie née chez l'ancien Kojima Productions ?

Quoi qu'il en soit, nous attendons de pied ferme le premier essai programmé pour 2021. Je ne sais pas vous, mais j'ai un souvenir tellement ému du passage de ISS Pro Evolution 2 à Winning Eleven 5...