Ghost of Tsushima décoche sa bande-annonce de lancement

C'est cette semaine que sort la dernière grosse exclusivité PS4 signée d'un studio interne. Et ce n'est pas la moins attendue. Ghost of Tsushima, révélé lors de la Paris Games Week 2017, c'est un peu un rêve pour les fans de films de samouraïs...

Après The Last of Us Part II, la PS4 va-t-elle encore héberger une véritable bombe avec le dernier jeu de Sucker Punch, et pouvoir se dire qu'elle peut passer le flambeau à la PS5 sans aucun regret ?

Nous répondrons à cette question très prochainement sur Gameblog, on vous le garantit. Mais avant même que notre critique vienne confirmer que l'épopée de Jin Sakai mérite toute votre attention et à quatre jours de la sortie de Ghost of Tsushima, il est temps de prendre sa dose avec le trailer de lancement.

Bon, ce n'est qu'une dose d'un peu moins d'une minute, mais elle résume de façon très rythmée et sur une bande-son héroïque ce que sera Ghost of Tsushima, attendu pour ce vendredi 17 juillet : de l'action et de l'infiltration pleines de classe, une esthétique soignée et un potentiel bonheur en termes d'immersion pour quiconque aime le Japon médiéval. Avouez que ça vous fait envie. Non, vraiment, n'ayez pas peur. Personne ne vous jugera d'avoir l'intention d'enfiler le masque du Ghost. Promis.