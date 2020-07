Far Cry 6 : Toutes les éditions révélées, dont une Collector qui veut mettre le feu

Révélé officiellement durant l'Ubisoft Forward (même si on avait déjà pu récolter une grande partie des informations auparavant grâce à une fuite), Far Cry 6 a dévoilé ses différentes éditions. La plus onéreuse est aussi la plus combustible...

Comme pour presque tout blockbuster vidéoludique qui se respecte, Far Cry 6 aura droit à plus qu'une seule édition standard. Ubisoft a déjà en mis en place les précommandes qui permettent de découvrir que la version de base coûtera 69,99 euros sur tous les supports (on rappelle que la mise à jour PS4/Xbox One vers PS5/Xbox Series X sera gratuite) et que des bonus in-games seront délivrés en cas de craquage précoce : l'arme Disco Locos et une skin pour Chorizo, le compagnon canin trop mignon.

Vient ensuite la Gold Edition qui, pour 99,99 euros vous procurera le Season Pass (3 packs DLC garantis et autres surprises).

L'Édition Ultimate sera proposée au tarif de 119,99 euros. Outre le jeu complet et le Season Pass, elle donnera accès à un Pack Ultimate comprenant :

Le Pack Vice inclut la tenue "Vice", la mitraillette "Skorpion Vice", le véhicule "Vieille américaine", le pendentif d'arme "Lingot d'or", l'accessoire de véhicule "Coupe-papier" et la panthère blanche "Champagne", un compagnon animalier aussi classe que dangereux.

Le Pack Chasseur de crocos inclut la tenue "Chasseur de crocos", le fusil"45/70", le pendentif d'arme "Dent de crocodile" et l'accessoire de véhicule "cartouche pour fusil 45/70".

Le Pack Expédition dans la jungle inclut la tenue "Expédition dans la jungle", le fusil "SBS" et le pendentif d'arme "Boussole".

Enfin, le très gros morceaux, pour les collectionneurs un peu timbrés, c'est la Collector's Edition à 199,99 euros. Et qu'a-t-elle de plus pour justifier une telle dépense ? Comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous, elle propose :

Une réplique haut de gamme du "Tostador", le lance-flammes présent dans le jeu** (7 pièces à assembler, longueur : 72cm)

Un "Guide d'assemblage" d'une page, illustré par le célèbre artiste Tobatron.

Une boîte Collector unique inspirée du style emblématique de Tobatron.

Un Steelbook® exclusif au design emblématique inspiré par les personnages hauts en couleur de Far Cry 6.

Un Artbook de 64 pages au format A4 contenant des artworks exclusifs réalisés par notre équipe de production passionnée.

Une série de 10 autocollants représentant le mouvement de guérilla et ses différentes ambiances.

Un porte-clés Chorizo, le plus mignon et le plus dangereux des chiens à roulettes !

Une bande son avec des morceaux du jeu pour que vous puissiez continuer de groover quand vous n'êtes pas sur Yara.

Carte du Monde

Donc, oui, vous avez bien lu, on trouve un mini lance-flamme, totalement inoffensif. En espérant que c'est le jeu lui-même qui sera capable d'enflammer le coeur des joueurs.

Far Cry 6 sera disponible le 18 février 2021 sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC.