Far Cry 6 fuite sur le PlayStation Store : date de sortie, mise à jour PS5, artwork, histoire, etc.

Une annonce d'un jeu Ubisoft n'est pas une vraie annonce Ubisoft si ce titre ne fuite pas plusieurs jours avant son annonce officielle. À quelques jours de la "conférence" Ubisoft Forward, l'existence d'un des gros titres à venir de l'éditeur français vient d'être révélée par un de ses partenaires.

La fuite du jour vient de la version hongkongaise du PlayStation Store. Cette dernière a en effet mis en ligne la page de Far Cry 6. Et cette page est illustrée à l'aide d'un artwork que nous vous proposons de découvrir dans notre galerie ci-dessous. Ce premier visuel confirme la présence du comédien Giancarlo Esposito (Breaking Bad) dans le jeu.

D'après la description du jeu, Far Cry 6 se déroule sur l'île tropicale de Yara, un pays décrit comme "figé dans le temps." Le dictateur de Yara, Anton Castillo (incarné par Giancarlo Esposito), est prêt à tout pour redonner sa gloire perdue à son pays. Et histoire de garantir sa mainmise sur le pouvoir, il prépare son fils Diego afin qu'il marche dans ses pas. De son côté, le joueur incarne Danny, un natif de Yara qui a rejoint la guérilla dans le but de libérer son pays.

D'après Ubisoft, Far Cry 6 disposera de la plus grande map de l'histoire de la série. Cette dernière permettra aux joueurs de découvrir la jungle, les plages et aussi la capitale de Yara. Pour mener à bien son combat, Danny pourra utiliser des armes, des véhicules mais aussi des partenaires.

À noter que le PlayStation Store hongkongais révèle également que le jeu sortira le 18 février 2021 et que les possesseurs de la version PS4 du jeu pourront bénéficier gratuitement de la mise à jour PS5. À moins qu'une nouvelle fuite ait lieu d'ici là, il faudra désormais attendre la conférence Ubisoft de dimanche pour découvrir la première bande-annonce du jeu.