Rainbow Six Siege : Ubisoft annonce avoir atteint les 60 millions de joueurs

Lors de sa conférence Ubisoft Forward hier, l'éditeur a annoncé que sa pépite esportive, Rainbow Six Siege, avait atteint les 60 millions de joueurs au total, plus de quatre ans après sa sortie.

Rainbow Six Siege est l'une des plus belles histoires du studio français. A sa sortie en décembre 2015, le jeu était très loin de recueillir les louanges des joueurs. De nombreux problèmes le rendaient presque injouable. Mais Ubisoft a tenu bon et a fini par transformer Rainbow Six Siege en succès que l'on connaît aujourd'hui.

La scène esport de Rainbow Six Siege évolue chaque année, avec des audiences plus conséquentes à chaque mondial du jeu, le Six Invitational qui a lieu chaque février à Montréal, là où les développeurs travaillent sur le FPS.

60 millions.

60 millions.

À toute la communauté : merci.

Ce sont donc les 60 millions de joueurs qui ont été officiellement atteints hier, sur toutes les plateformes réunies. A titre de comparaison, Overwatch a 40 millions de joueurs et PUBG, 50 millions (sans compter sa version mobile, qui génère des milliards).

