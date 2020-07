Ubisoft Forward : Surprise, Far Cry 6 se présente en vidéos

Un événement Ubisoft n'en est pas vraiment un lorsqu'il n'est pas accompagné d'au moins une fuite. Cette année, c'est Far Cry 6 qui a fuité en long en large et en travers plusieurs jours avant la tenue de la "conférence" Ubisoft Forward. L'éditeur français a cependant tenu bon et attendu son show pour diffuser officiellement la première vidéo du jeu.

Comme attendu, Far Cry 6 était donc un des jeux stars de l'événement Ubisoft Forward de ce soir. Outre l'annonce officielle du jeu, Ubisoft a diffusé la première bande-annonce du jeu, bande-annonce qui avait elle aussi fuité au cours du week-end. Cette dernière a par exemple rappelé la présence du comédien Giancarlo Esposito (Breaking Bad) dans le rôle du grand méchant du jeu, l'infâme dictateur Anton Castillo.

L'aventure de Far Cry 6 se déroule donc sur l'île de Yara, une île "figée dans le temps" dirigée sans pitié par Anton Castillo. Histoire de donner de l'espoir à la population, ce dernier prépare son jeune fils Diego afin qu'il lui succède. Le joueur incarne ici Danny, un jeune révolutionnaire de Yara qui en a assez de cette situation et qui va tout faire pour renverser le pouvoir autoritaire en place.

La fuite l'avait révélé, Far Cry 6 sortira le 18 février prochain sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC et Stadia. Les personnes qui se procureront les versions PS4 ou Xbox One du jeu pourront obtenir gratuitement la mise à jour PS5 ou Xbox Series X (respectivement du jeu).