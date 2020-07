Devolver Direct : Shadow Warrior 3 montre du gameplay démoniaque

Le Devolver Digital Direct a vu l'un des titres de l'éditeur annoncé il y a quelques jours se présenter davantage. Les fans de FPS nerveux et déjantés devraient y trouver leur compte, si l'on en croit l'extrait de gameplay diffusé.

Shadow Warrior 3 arrivera en 2021. Et il est déjà possible de s'imprégner de l'ambiance de la suite des aventures de Lo Wang, toujours pilotée par les polonais de Flying Wild Hog. Après le teaser il y a quelques jours, c'est un extrait de gameplay court mais diablement efficace qui a été partagé par Devolver.

On y voit le héros, toujours prêt à lâcher quelques bons mots dans les situations les plus critiques, se balader dans environnements colorés de type Japon féodal, et occire des foules de démons au design absurde. L'action est nerveuse, le protagoniste vole et virevolte, et, que ce soit par la lame d'un katana, les balles de fusils ou pistolets mystiques ou la magie, le sang gicle de toute part.

Le scénario verra le héros historique de la série reprendre du service aux côtés d'Orochi Zilla dans une quête pour capturer un dragon libéré de sa prison et empêcher, une fois de plus, l'Apocalypse. Le tout en récupérant des objets annoncés comme "bizarres" tels qu'un masque de dieu mort et un oeuf de dragon et en tirant parti de décors bourrés de pièges. Bref, Shadow Warrior 3 n'aura rien d'un FPS plan-plan. Mais qui en doutait ?