Arcade 1Up souhaiterait sortir une borne Nintendo

Nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises des bornes Arcade 1Up, des bornes multi-jeux thématiques reprenant l'apparence de véritables borne d'Arcade cultes. Si la société américaine a déjà proposé un certain nombre de grands succès de l'Arcade, certains manquent encore à son tableau de chasse.

Le site américain Comicbook.com s'est récemment entretenu avec David McIntosh, le directeur marketing de Tastemakers, la société derrière les bornes Arcade 1Up. Depuis la création de cette gamme de produits, des jeux comme Street Fighter II, Pac-Man, Turtles in Time, Mortal Kombat ou encore NBA Jam ont été réédités sous la forme de bornes grand public. Et s'ils ont réussi à obtenir les droits de certains des plus grands jeux de l'histoire de l'Arcade, un d'entre eux reste visiblement hors de portée :

Nous essayons de contacter Nintendo depuis super longtemps. Donc si vous avez des contacts chez eux, dites-le nous. En tout cas, de notre côté, nous voulons proposer une borne Nintendo. Nous n'avons aucune raison de ne pas le faire. Nous proposons huit ou neuf, et je pense que c'est neuf, des dix plus grands succès de l'Arcade de tous les temps et le dixième, que nous ne proposons pas, appartient à Nintendo. Il s'agit donc véritablement de celui que nous avons essayé d'obtenir. Pour ce qui est des autres jeux qui nous intéressent, soit nous avons déjà les droits et ils arrivent, soit nous les avons déjà proposés par le passé. Au point où nous en sommes, il nous manque juste Nintendo.

David McIntosh ne précise pas le titre du jeu qui les intéresse mais il est possible d'imaginer qu'il s'agit de Donkey Kong. Arcade 1Up pourrait aisément proposer une borne contenant Donkey Kong et ses suites. Mais malheureusement pour eux, et les joueurs intéressés par un tel produit, une borne Arcade 1Up x Nintendo ne semble pas à l'ordre du jour.