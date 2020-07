WWE 2K Battlegrounds : Le jeu de catch arcade se date en vidéo

Annoncée en avril dernier, l'alternative arcade à la série WWE 2K, qui n'accueillera pas d'épisode numéroté 21, est prête à entrer sur le ring. Vous aurez l'occasion d'y goûter dans un peu plus de deux mois.

WWE 2K Battlegrounds arrive le 18 septembre prochain sur PS4, Xbox One, PC, Stadia et Nintendo Switch au prix de 40 euros pour l'Édition Standard et 49,99 euros pour l'Édition Deluxe - qui offrira 1100 Golden Bucks, la monnaie du jeu servant à débloquer des superstars et du cosmétique.

Ce jeu de catch fantaisiste développé par Saber Interactive, dont les commentaires seront assurés par Maura Ranallo et Jerry "The King" Lawler, proposera différents styles qui conviendront à votre façon de jouer : la Brute, le Technicien, l'Aérien, le Bagarreur et l'Équilibré.

À vous ensuite de vous lancer dans le mode Exhibition, la Campagne (où vous devrez tout faire pour dérocher un contrat WWE), le King of the Battleground (4 joueurs en ligne pour un Last Man Standing) et les tournois online.

Ce sont 8 environnements qui sont prévus pour WWE 2K Battlegrounds, où les éléments de décors les plus insolites pourront servir entre deux coups de la corde à la linge. Et les joueurs pourront personnaliser ces environnements, comme leur avatar.

Plus de 70 lutteurs de la WWE, parmi lesquels des légendes, seront jouables dès lancement, d'autres devraient se voir intégrés par la suite. Pour le moment, le roster ressemble à ceci :