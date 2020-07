Microsoft n'en a pas fini avec les rachats de studios selon Phil Spencer

Au cours des dernières années, Microsoft a racheté un nombre pour le moins conséquent de studios (et fondé The Initiative, un studio totalement nouveau). Et si aucune annonce de rachat n'a été faite ces derniers mois, cela ne veut pas dire que le géant américain a fini de renforcer ses effectifs.

Le site GamesIndustry a récemment publié un article consacré à la stratégie de Microsoft en matière de rachat de studios et d'intégration de ces studios à sa structure. Pour les besoins de cet article, plusieurs personnalités de la firme de Redmond se sont exprimées.

Parmi ces dernières se trouvent Phil Spencer, le grand patron de Xbox. D'après ce dernier, ce n'est pas parce que les Microsoft Game Studios sont désormais composés de 15 studios que le groupe en a fini avec les acquisitions :

Nous bénéficions d'un soutien très fort de la part de Satya Nadella, le PDG de Microsoft, et d'Amy Hood, la directrice financière du groupe. Et nous n'avons reçu aucun signal nous demandant de ralentir (les rachats). On nous a simplement demandé d'aller à un rythme (de rachats) qui est tenable pour nous en tant qu'équipe dirigeante. Nous parlons à des gens en permanence (au sujet d'éventuels rachats, ndlr). Mais il faut que l'opportunité soit la bonne.

Par "rythme tenable" pour les dirigeants de Xbox, Phil Spencer entend qu'il faut du temps et de l'attention pour qu'un studio soit convenablement intégré à la structure et reçoive l'aide dont il a besoin de la part de Microsoft.

De récentes rumeurs affirment que Microsoft serait intéressé par le rachat de Warner Bros. Interactive Entertainment. Phil Spencer a de plus déclaré à plusieurs reprises qu'il aimerait disposer d'un studio en Asie et plus particulièrement au Japon. Des annonces de rachats pourraient donc arriver dans les mois à venir.

De récentes rumeurs affirment que Microsoft serait intéressé par le rachat de Warner Bros. Interactive Entertainment. Phil Spencer a de plus déclaré à plusieurs reprises qu'il aimerait disposer d'un studio en Asie et plus particulièrement au Japon. Des annonces de rachats pourraient donc arriver dans les mois à venir.