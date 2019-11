Xbox : Phil Spencer voudrait avoir un studio en Asie

Au cours des deux dernières années, Microsoft a annoncé le rachat de nombreux studios situés en Europe et en Amérique du Nord. Même si la phase de rachats massifs semble désormais terminée, le géant américain ne rejette pas la possibilité de faire l'acquisition d'autres structures. Et il aimerait particulièrement renforcer sa présence dans une zone spécifique.

Le site britannique Eurogamer a profité du X019 pour s'entretenir avec Phil Spencer, le grand manitou de la division Xbox de Microsoft. Au cours d'une précédente interview, Phil Spencer avait affirmé qu'il aimerait bien que sa société fasse l'acquisition d'un studio japonais. S'il n'évoque plus spécifiquement le Japon, il réaffirme que Microsoft ne serait pas contre le fait de posséder un studio en Asie :

Je pense qu'il y a un trou en Asie. C'est quelque chose que j'ai dit à Matt (Booty, le responsable des Xbox Game Studios, ndlr) et que j'ai dit publiquement. J'adorerais qu'il y ait une plus forte influence des créateurs asiatiques dans notre équipe first party. Il n'y a rien d'imminent, donc ne prenez pas ça pour une pré-annonce. Mais si vous regardez où nous sommes sur la carte en termes de First-Party, il y a une vraie opportunité pour nous.



Je suis content que nous puissions venir ici et annoncer que Yakuza, Kingdom Hearts et Final Fantasy arrivent (sur Xbox One). Cela se fait à travers nos rapports avec les éditeur tiers, et cela prend du temps. Nous nous sommes donc concentrés là-dessus dernièrement. Mais je pense que nous pourrions avoir une plus forte capacité de création First Party là-bas. Nous en avons eu par le passé et je pense que nous devrions en avoir à nouveau.

Même si Phil Spencer parle de l'Asie, les exemples qu'il donne montrent qu'il pense tout particulièrement au Japon. Il ne serait donc pas surprenant que Microsoft ajoute un studio nippon aux Xbox Game Studios à plus ou moins court terme.

Pensez-vous que Microsoft rachètera ou ouvrira un studio en Asie/au Japon ? Quel studio existant serait un bon candidat au rachat selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.