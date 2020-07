Flight Simulator : La Bêta fermée enregistre sa date de lancement

Le nouvelle mise à jour de développement de Microsoft Flight Simulator était attendue. Et pour cause, c'est avec elle que l'on devait connaître la date de fin de la période d'Alpha. Et maintenant, c'est fait !

Alors pas de faux suspense : la Bêta fermée de Flight Simulator se lancera le 30 juillet prochain. Les modalités pour y participer demeurent identiques. Il faut donc être dans le programme Xbox Insider, et avoir la chance d'être invité. Pour ceux qui sont déjà en train de faire le tour du monde, le passage à la Bêta s'effectuera automatiquement.

L'Alpha est par ailleurs passée en version 1.5.4.0. Elle corrige une fois encore de nombreux bugs, améliore les modèles de vol, les aéroports, la gestion de la météo... Et vous pouvez découvrir le patch notes complet sur le site officiel du simulateur de l'extrême développé par Asobo. Mais comme vous vous en doutez, ce genre de lecture s'adresse avant tout à celles et ceux qui ont déjà le manche en main. S'il y en a parmi vous, bravo, personne ne vous jalouse. Non, vraiment. Aaaaaaaaaaah.

Flight Simulator arrive normalemen cette année sur PC et Xbox One.