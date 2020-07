The Dark Pictures Anthology Little Hope : On y a (doublement) joué, nos impressions

Man of Medan, le premier épisode de la Dark Pictures Anthology, avait réussi à nous convaincre lors de sa sortie en août dernier. Et si nous aurions dû découvrir sa suite dès cet été, la situation mondiale à retardé son arrivée de plusieurs mois. En attendant de pouvoir plonger dans ce nouveau jeu d'horreur, nous vous proposons de découvrir nos premières impressions manette en main à son sujet.

Il y a quelques jours, Bandai Namco Entertainment nous a donné la possibilité de nous essayer à Little Hope, le nouveau titre de Supermassive Games tiré de la Dark Pictures Anthology. Au cours de cette session de jeu, nous avons pu découvrir une (courte) démo se déroulant au début de l'aventure.

Cette démo avait pour particularité de permettre de jouer une même scène depuis le point de vue de deux personnages différents. En effet, la démo permettait de jouer soit à la "Theatrical Cut" (version "originale") soit à la "Curator's Cut" (la version "alternative").

Dans la vidéo ci-dessus, nous revenons donc sur les quelques éléments du scénario révélés par la démo, le cadre dans lequel se déroule cette partie de l'aventure, le gameplay du jeu (à première vue très proche de celui de Man of Medan) ainsi que sur sa réalisation (nous avons joué à une version PC en streaming).

À noter qu'après l'enregistrement de cette vidéo, nous avons obtenu une réponse de Bandai Namco concernant le raccourcissement ressenti du temps accordé pour répondre. On nous explique donc que là où Man of Medan attendait la fin d'une scène pour créer une animation en boucle pour afficher le choix, le choix s'affiche légèrement avant la fin de la scène dans Little Hope. C'est ce changement qui peut donner l'impression que le délai est plus court. Selon les développeurs, ce choix a été fait pour renforcer la fluidité et l'immersion.

Même si cette session de jeu ne permettait qu'à un seul utilisateur de découvrir l'univers du jeu, Little Hope permettra de jouer à deux en ligne et jusqu'à cinq en local. Et comme Bandai Namco Entertainment l'a indiqué hier, The Dark Picture Anthology est prévu pour le 30 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC.