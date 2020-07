Call of Duty Modern Warfare : Un concept-art du mode Zombie se dévoile

Le mode Zombie est devenu un classique de la licence Call of Duty et plus particulièrement des moutures développés par Treyarch. Cependant, lors de l'entrée en pré-production de Call of Duty : Modern Warfare, le célèbre mode de jeu a été considéré par les équipes.

À voir aussi : xxxxx

C'est par le biais d'un post Instagram de Aaron Beck, le responsable artistique d'Infinity Ward que nous avons pu voir un concept-art de ce qu'aurait pu donner le mode zombie :

Enfin eu le feu vert pour partager des concept-art de Modern Warfare ! Pour commencer, voilà un concept non-utilisé au début de la production. Je pensais que ça aurait été fun de jouer avec le gameplay classique de Call of Duty : Zombie. Et voici ce qui pourrait s'apparenter à un soldat des forces spéciales russes et son duo de robots quadrupèdes tenant en captivités des zombies via des laisses au cou.

Cela aurait peut-être donné un mode Zombie plutôt fun, mais nous ne l'avons pas eu et nous ne l'aurons vraisemblablement pas du tout. Il faudra sûrement patienter jusqu'au Call of Duty 2020, qui d'après les fuites, comporterait le mode en question.