Nintendo évoque sa prochaine console et parle de l'influence de la Switch sur cette dernière

La Nintendo Switch continue de cartonner dans le monde entier. Il est donc difficile d'imaginer son constructeur voulant déjà passer à celle qui viendra lui succéder. Et pourtant, chaque constructeur réfléchit en permanence à ce qui viendra après. Chez Nintendo, l'impact de la Switch devrait se ressentir pendant un long moment.

Comme il a l'habitude de le faire, Nintendo a tenu une session de questions-réponses avec ses actionnaires à l'issue de dernière assemblée générale qui les réunissait. Parmi les interrogations soumises au géant japonais se trouvait une question concernant ses "perspectives" pour sa prochaine console.

Sans surprise, les représentants de la firme de Kyoto n'ont pas profité de l'occasion pour annoncer de nouvelle console ou communiquer des détails précis au sujet de ses plans pour l'avenir. Les fans des consoles de Nintendo peuvent cependant s'attendre à une machine plus puissante et inspirée par la Switch.

C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Ko Shiota, le responsable du département hardware de Nintendo :

En plus des considérations de performances (c'est-à-dire des spécifications techniques plus avancées), les plates-formes de jeu vidéo dédiées de Nintendo sont développées en mettant l'accent sur la création d'un environnement confortable dans lequel les consommateurs peuvent jouer à des jeux amusants. Pour ce qui est du fait de pouvoir jouer à une image affichée sur une télévision, nous pensons qu'étant donné que les consommateurs peuvent jouer à la Nintendo Switch sur une télévision ou directement sur l'écran de la console, les opportunités pour jouer dans différentes situations de leurs vies ont grandement augmenté par rapport à celles proposées par de précédentes consoles.



Grâce à la Nintendo Switch, nous avons fait de nombreuses découvertes concernant la place que peut occuper une console de jeu vidéo dédiée dans la vie de tous les jours d'un consommateur. Sur les réseaux sociaux, nous pouvons voir des scènes d'enfants et leurs familles assis autour d'une console de jeu pour jouer. Cela renouvelle la valeur que nous attribuons à notre plate-forme de jeu vidéo dédiée. Nous utiliserons ces expériences lorsque nous déterminerons soigneusement la forme que prendra nos futures consoles.

Ces déclarations ont le mérite de rassurer (ceux qui en avaient besoin) quant à l'avenir des consoles de Nintendo. Le constructeur a visiblement été rassuré quant à l'intérêt de proposer ses propres machines.

Les consoles portables ont toujours été un des points forts de Nintendo. Le succès de la Switch et les différentes situations et configurations dans lesquelles les joueurs peuvent jouer sur cette dernière font qu'il est possible de s'attendre à ce que la prochaine console de Nintendo propose elle aussi une certaine portabilité. Reste maintenant à découvrir quand cette nouvelle machine sortira.

