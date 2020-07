The Dark Pictures Anthology Little Hope vous épouvantera juste avant Halloween

Face au Coronavirus, Supermassive Games avait été forcé d'annoncer le report de la date de sortie du deuxième jeu de la Dark Pictures Anthology. Que celles et ceux qui veulent de la flippe se rassurent, il arrivera au bon moment.

À voir aussi : The Dark Pictures Anthology Little Hope : Une séquence de gameplay brumeux pour flipper

The Dark Pictures Anthology : Little Hope sortira sur PS4, Xbox One et PC le 30 octobre prochain. Ce jeu d'aventure vous permettra de suivre et guider cinq personnes perdues dans la très brumeuse ville de Little Hope. Vous pourrez le vivre seul, dans le noir, et sursauter quand votre animal de compagnie apparaîtra dans votre champ de vision.

Mais les composantes multijoueur seront également très importantes, comme nous le savions déjà. L'histoire et les choix se partageront à deux online, et jusqu'à cinq offline à travers le Movie Night Mode qui promet des soirées épouvante très mouvementées... Nous tremblons tous comme des feuilles ici-même.