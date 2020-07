PUBG Mobile : Dévoilement de la World League Season Zero

À l'approche des finales de la PUBG MOBILE Pro League (PMPL) South Asia, le Directeur Esport international de PUBG MOBILE a dévoilé la PUBG MOBILE World League Season Zero, avec la bagatelle de 850 000 $ à la clé et avec désormais 40 équipes pouvant concourir.

À voir aussi : PUBG Mobile aura sa ligue compétitive officielle en 2020

Il n'a pas annoncé que ceci, puisqu'il a également dévoilé que les inscriptions pour le PMCO 2020 Fall Split seront ouvertes du 24 juin au 12 juillet.

Cette saison spéciale, exclusivement en ligne, proposera un format ajusté composé des ligues Est et Ouest. Pour avoir une chance de participer, les équipes peuvent s'inscrire au PUBG MOBILE Club Open (PMCO) 2020 Fall Split, depuis le 24 juin.

Selon les organisateurs, c'est en "réponse au COVID-19 et pour assurer la santé et la sécurité des joueurs et des fans, que PUBG MOBILE a déplacé la totalité de la saison 1 de la PMPL en ligne, et retardé le calendrier pour effectuer ces changements". La PUBG MOBILE World League est donc assez unique en son genre.

La PUBG MOBILE World League Season Zero se tiendra du 20 juillet au 9 août. La Ligue Est commencera à 14h00 (heure française) pour l'Asie, et la Ligue Ouest commencera à 20h00 (heure française) pour l'Europe et les Amériques. Les membres de la communauté pourront assister au livestream sur la chaîne YouTube PUBG MOBILE Esports.