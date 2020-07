Nintendo Switch : Un portage de Sakura Wars possible ? Son réalisateur répond

Même s'il ne nous a pas totalement convaincus, Sakura Wars a malgré tout ses fans. Et le fait qu'il ne soit disponible que sur PS4 limite évidemment son accès à des joueurs curieux/intéressés qui utilisent d'autres plates-formes. De toute évidence, son réalisateur en a conscience.

Le site DualShockers a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Tetsuya Ôtsubo, le réalisateur de Sakura Wars. Parmi les sujets abordés au cours de cette interview se trouvait la possibilité de la sortie du jeu sur Nintendo Switch et d'autres plates-formes. À ce niveau, le réalisateur ne veut clairement pas se fermer de porte :

Nous voulons clairement que le plus de monde possible ait la possibilité de profiter de la série Sakura Wars. Nous recherchons activement où la plus forte demande existe pour les jeux et réfléchissons aux étapes à franchir pour concrétiser la présence d'autres options.

Des Sakura Wars multi plates-formes sont donc clairement envisagés chez SEGA. Mais il est intéressant de noter que Tetsuya Ôtsubo ne parle pas explicitement du Sakura Wars sorti cette année sur les PS4 occidentale mais de la série d'une manière générale.

Il ne serait donc pas surprenant qu'un Sakura Wars débarque à l'avenir sur Switch. Sachant que SEGA a récemment porté sur Xbox One plusieurs de ses jeux japonais, comme les Yakuza par exemple, il ne serait pas totalement étonnant que Sakura Wars débarque un jour sur les consoles de Microsoft. L'éditeur étant également de plus en plus présent sur PC, cette hypothèse n'apparaît pas farfelue non plus. Reste pour SEGA à déterminer où de tels portages se justifieraient économiquement parlant.

Pour rappel, SEGA a récemment déposé plusieurs marques liées à Sakura Wars au Japon. L'éditeur n'en a donc clairement pas fini avec cette licence.

