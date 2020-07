Twin Mirror : On l'a revu, il laisse un goût mystérieux sur le Palais... Mental

Après notre interview parue hier (voir ci-dessous), voici une deuxième lame pour Twin Mirror, l'un des jeux de DONTNOD prévus pour cette année 2020, avec Tell Me Why. Il nous a été donné l'opportunité de le revoir subrepticement et... ça se présente bien ?

À voir aussi : Twin Mirror : DONTNOD répond à nos questions sur son thriller interactif

C'est évidemment le plus aventurier d'entre nous, celui que l'on présente souvent comme l'Indiana Jones, l'Allan Quatermain, le Bob Morane de la rédaction, qui s'est penché sur le cas de Twin Mirror pour une première présentation depuis 2018.

Il s'agissait de renouer avec Sam Higgs sans les mains, puisque notre cher Plume n'a pu que découvrir avec les yeux les premières minutes du jeu de DONTNOD, accompagnées de commentaires éclairants sur la trame, les personnages et les retouches apportées.

Quel est son sentiment sur l'atmosphère, la réalisation et les détails qui lui ont été dévoilés ? est-il prêt à se perdre dans le Palais Mental du héros de cette aventure ? Pour le savoir, il n'y a qu'une solution. Et une seule : appuyer sur Play dans le cadre de la vidéo ci-dessus. Facile, non ?

Twin Mirror est attendu sur PS4, Xbox One et PC (Epic Games Store) pour cette année.