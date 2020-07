Nacon Connect : Spiders annonce Steelrising, la Révolution Française avec des automates

Le Nacon Connect qui a débuté à 19h00 ce mardi 7 juillet 2020 avait comme prévu un titre de Spiders dans les cartons. Le nouveau jeu des parents d'Of Orcs and Men, The Technomancer et GreedFall compte bien mettre non pas les aristocrates mais les automates à la lanterne.

Nacon et Spiders ont révélé Steelrising, un action-RPG prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X. Le studio français a choisi avec ce projet de nous emmener en pleine Révolution Française, mais avec un twist qui fera bondir tous les royalistes de la rédaction, autrement dit une personne, autrement dit Camille.

Dans Steelrising, vous incarnerez un automate à l'allure féminine, Aegis, offciellement garde du corps de la reine Marie-Antoinette, mandaté pour retrouver son créateur et mettre un terme au bain de sang perpétré par un Louis XVI devenu complètement cinglé et ayant décidé de faire taire le début de révolte avec son armée mécanique du XVIIIème siècle.

Notre personnage sera amené à évoluer selon nos envies, pourra utiliser tout un d'armes très différentes. Et cela se passera évidemment à Paris, comme l'a expliqué la présidente du studio, Jehanne Rousseau, et l'on retrouvera des lieux bien connus et des tonnes de missions secondaires pour s'imprégner de l'univers.

Alors là, j'avoue, je ne l'avais pas vu venir, ce NieR Automata façon Aristocratie vs Sans Culottes.