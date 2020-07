The Last of Us 2 : Mark Hoppus joue (et chante) in-game une des chansons de Blink-182

Les guitares avec lesquelles Ellie peut jouer à plusieurs reprises au cours de The Last of Us Part II ont inspiré un certain nombre de musiciens. Si des exemples de reprises jouées in-game sont déjà nombreux sur Internet, il est plus rares que ce célèbres artistes utilisent le jeu pour interpréter leurs propres chansons. Mais cela arrive.

À l'instar de très grand nombre de joueurs, Mark Hoppus s'amuse à streamer ses parties de The Last of Us Part II sur Twitch. Si l'Américain sort du lot, c'est parce qu'il est le leader/chanteur/bassiste du célèbre groupe de Pop-Punk Blink-182. Et lorsqu'il est tombé sur une des guitares qu'il est possible d'utiliser in-game, le musicien n'a pas résisté à la tentation de jouer un morceau.

Et pas n'importe quel morceau. Via Ellie, Mark Hoppus a en effet joué quelques secondes de Dammit, un des singles les plus célèbres du groupe. Et histoire de faire les choses à fond, il a "chanté" en même temps qu'Ellie jouait. Petit détail amusant, Mark Hoppus oublie les paroles de sa propre chanson en cours de route et ce sont les spectateurs de son stream qui les lui rappellent. Ça ne s'invente pas.

Vu que de célèbres artistes en viennent désormais à interpréter leurs propres chansons dans The Last of Us Part II, il est possible de se demander si Naughty Dog s'attendait à ce que son "mini-jeu" génère de telles réactions à travers le monde.