The Last of Us Part II : Une actrice du jeu reçoit des menaces de mort à cause de son rôle

Si The Last of Us Part II semble avoir fait l'unanimité auprès de la critique (il culmine actuellement à 94 sur Metacritic), cela n'empêche pas des voix, qui avaient déjà eu envie de s'exprimer après les fuites fin avril, de revendiquer un certain mécontentement de façon virulente par rapport à la trame du jeu. D'une manière choquante.

Attention, cet article contient des spoilers sur l'histoire de The Last of Us Part II. Si vous ne l'avez pas encore lancé, nous vous déconseillons les lignes qui suivent. Vous êtes prévenus.

Pour les joueuses et les joueurs qui pratiquent en anglais, la voix de Laura Bailey est familière. On a pu entendre la comédienne américaine dans Bloodrayne (Rayne), NieR (Kainé), Resident Evil 6 (Helena), Uncharted 4 et The Lost Legacy (Nadine Ross <3), Tales From the Borderlands (Fiona), Gears of War 4 et Gears 5 (Kait)... Bref, elle a du métier, comme on dit. Et un certain talent, reconnu notamment sur les réseaux sociaux.

Mais ces derniers jours, son travail sur The Last of Us Part II lui a valu des remarques inquiétantes sur Twitter.

Man. I try to only post positive stuff on here... but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers.



Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu - Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020

Mon Dieu. J'essaie de ne poster que des trucs positifs ici... Mais parfois c'est un peu écrasant. J'ai masqué quelques mots parce, vous savez, spoilers.



Remarque : merci à toutes personnes qui m'envoient des messages positifs pour équilibrer tout ça. Cela signifie beaucoup.

Les exemples de messages en question, bourrés d'insultes, menacent Laura Bailey et sa famille de mort, pour ce qu'elle a "fait à Joel" dans The Last of Us Part II. L'actrice de 39 ans y incarne le personnage d'Abby, qui - spoilers, on vous a mis en garde plus haut - tue Joel, protagoniste du premier épisode, dans le prologue.

Certains joueurs mélangeant la réalité et la fiction ont donc décidé que leur réponse émotionnelle devait être adressée publiquement à la personne qui a prêté sa voix et ses gestes à un personnage écrit par Naughty Dog (dont le visage appartient à Jocelyn Mettler, artiste VFX, et le corps à la body-buildeuse Colleen Fotsch).

Cela va encore au-delà de tout ce que des "trolls" se plaisent à répondre à Neil Druckmann ou au studio depuis des mois. On passera sur le fait qu'il faut avoir de sérieux problèmes et un peu trop de temps de libre pour rappeler que ce genre d'agissement est inexcusable. L'équipe de The Last of Us Part II ainsi que de nombreux artistes ont immédiatement apporté leur soutien à Bailey, rappelant que sa performance est exemplaire. Pour ma part, je pense qu'elle mérite surtout des bisous. Mais bon.

