PS5 : Sony préparerait un State of Play de réponse à la conférence Xbox pour le mois d'août

La rumeur l'affirmait et l'information a été confirmée hier : Microsoft diffusera sa "conférence" Xbox Games Showcase le 23 juillet prochain. Et à en croire de nouvelles affirmations, Sony répliquera peu de temps après.

Tom Phililips, le chef de rubrique News du site britannique Eurogamer, affirme sur son compte Twitter personnel que Sony compte "répliquer" au Xbox Games Showcase du 23 juillet prochain avec un State of Play "peu de temps après." D'après ses informations, cette nouvelle émission 100% PlayStation sera diffusée en août prochain.

Interrogé sur l'envergure de ce State of Play, le journaliste affirme que "Sony a encore des jeux First et Third Party à annoncer" (autrement dit des titres développés par ses propres studios ainsi que par des éditeurs tiers). Il ajoute à ce propos qu'il semblerait que Sony a "intelligemment gardé des choses sous le coude" et n'a pas montré tout ce qu'il avait à montrer au cours de sa conférence en ligne de juin dernier.

S'il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur, les différentes fuites concernant les événements vidéoludiques du printemps-été 2020 se sont jusqu'à présent confirmées. Un State of Play en août ne paraît de toute façon pas délirant.

En ce qui concerne les annonces liées à la PS5 et la Xbox Series X, Sony et Microsoft ont jusqu'à présent joué la carte de la prudence et de l'observation du camp adverse. Il ne serait donc pas surprenant que Sony n'ait pas tiré toutes ses cartouches au cours de son événement virtuel de juin.

Outre de probables jeux non-annoncés, Sony n'a pas encore dévoilé la date de sortie et les prix des deux modèles de PS5. Il est donc possible de se demander si le constructeur japonais profitera de ce State of Play d'août pour le faire.

Croyez-vous qu'un State of Play sera diffusé en août prochain ? Si oui, qu'aimeriez-vous y voir ? Pensez-vous que Sony annoncera la date de sortie et les prix de la PS5 en août ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.