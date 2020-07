The Last of Us Part II : Naughty Dog commente les menaces et le harcèlement visant l'équipe du jeu

The Last of Us Part II n'a pas fini de faire parler de lui. On préférerait qu'il soit question de ce qu'il propose, mais c'est encore pour des raisons extra-ludiques et toujours un peu effrayantes pour des gens ayant un minimum de bon sens.

Ce week-end (attention aux spoilers), on découvrait que Laura Bailey, actrice américaine incarnant un personnage important de The Last of Us Part II avait été la cible d'un harcèlement très ciblé pour son rôle, avec insultes et menaces de mort lancées contre elle et sa famille.

Il y a quelques heures maintenant, c'est le réalisateur et co-auteur du jeu qui a lui aussi partagé un florilège de ce que des internautes ont pu lui envoyer

You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I've been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it's important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa - Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 5, 2020

Vous pouvez aimer un jeu ou le détester et partager votre avis dessus. Malheureusement, j'ai reçu trop de messages vils, haineux et violents. Voici une poignée d'entre eux. Je pense que c'est important de les montrer. Avertissement : c'est transphobe, homophobe, antisémite...

Dans les deux cas, le soutien affiché sur Twitter a été très important, n'empêchant pas toutefois ceux qui estiment qu'envoyer de la haine à des auteurs ou comédiens pour une oeuvre de fiction est non seulement intelligent mais indispensable.

À cela, le studio californien a apporté une réponse officielle :

Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh - Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

Bien que nous soyons favorables aux discussions et aux critiques, nous condamnons fermement toute forme de harcèlement et de menaces dirigées vers notre équipe et notre cast. Leur sécurité est notre priorité principale, mais nous devons discuter tous ensemble pour éradiquer ce type de comportement et maintenir une discussion constructive et compréhensive.

Comme toute oeuvre, The Last of Us Part II est critiquable. Comme tout être humain, les personnes qui lui ont donné vie doivent être respectées. Comme tout espace d'échanges, l'Internet devrait être un endroit sûr. Mais qui peut faire quoi ? Vous avez quatre heure.