DiRT 5 détaille TOUTES ses classes de voitures... Alors, c'est la classe ?

Pas de nouvelle vidéo en prime pour cette nouvelle news consacrée à DiRT 5, mais Codemasters a tout de même tenu à nous préciser les classes de voitures que nous pourrons piloter dans ce prochain volet.

Codemasters dévoile donc un premier aperçu des voitures présentes dans DIRT 5, dont de nouvelles qui n'ont jamais été vues jusqu'à présent.

Découvrez ci-dessous la liste des premières classes de voiture annoncées dans DIRT 5 :

Cross Raid : Conçue spécialement pour dompter les terrains difficiles, la classe Cross Raid combine vitesse, puissance et durabilité, notamment pour la Volkswagen Race Touareg 3 et la Laffite G-Tec X-Road.

Rock Bouncer : Roues imposantes, gros arceau et suspension de malade sont tous les éléments qui composent cette classe. Soyez prêt à conquérir les circuits les plus intimidants !

Rally Cross : Un classique de la franchise DIRT. Les voitures de cette classe spécialisée dans le rallycross sont conçues pour être rapides quel que soit le terrain sur lequel elles se trouvent ! Parfaite pour les circuits étroits et les virages sinueux, les fans de la Peugeot 208 WRX et la Citroen C3 R5 seront ravis par cette classe.

Formula Off Road : Cette classe : abrite la monstrueuse WS Auto Racing Mudclaw, une véritable bête tout-terrain avec d'énormes pneus striés et une puissance incroyable.

Classic Rally : Retournez dans le temps avec des voitures iconiques qui ont popularisé le concept de vitesse sur les circuits tout-terrain. De la Fiat 131 Abarth Rally, en passant par la Porsche 924 GTS Rallye, ces modèles vous rappelleront que l'âge n'est qu'un chiffre avec de la puissance et de la performance.

80s Rally : L'âge d'or de la course tout-terrain. Aucun jeu DIRT ne serait complet sans la présence de certaines voitures iconiques. Nous avons associé des voitures favorites des fans de la série comme la Ford RS200, avec des nouveautés incroyables comme la Porsche 959 Prodrive Rally Raid, pour une classe qui se bonifie avec le temps.

90s Rally : Revivez l'époque où la course hors-piste s'est popularisée, et recréez les rivalités entre la Subaru Impreza S4 et la Mitsubishi Lancer Evo VI.

Rally GT : Même les voitures GT les plus raffinées ne peuvent s'empêcher de se salir. Retrouvez notamment l'Aston Martin V8 Vantage GT-4 et la Porsche 911 R-GT.

Sprint : Cette classe dédiée aux voitures Sprint composées de roues sportives de différentes tailles, d'ailes immenses et de 900 chevaux, est parfaite pour les courses. Une classe unique pour une expérience de course exceptionnelle.

Pre Runners : Pensez aux meilleurs SUV et véhicules tout-terrain. Maintenant, pensez à eux accompagnés d'un kit tout-terrain pour se lancer dans des courses extrêmes. Retrouvez dans cette classe des versions spécialement conçues pour la course de l'Aston Martin DBX.

Super Lites :Légers et surélevés, ces voitures ont un ratio puissance/poids qui vous laissera sans voix. Apprivoisez la Ariel Nomad Tactical, l'Exomotive Exocet Off-Road, et bien d'autres encore. Ces bolides sont conçus pour la vitesse hors-piste.

Unlimited : Des Trucks conçus pour les événements tout-terrain les plus exigeants au monde. Sautez dans la Jimco Unlimited Truck et dans la Berenthel Industries Unlimited Truck, pour montrer qui est aux commandes.

DIRT 5 sortira le 9 octobre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, via Steam. Plus d'informations seront dévoilées ultérieurement concernant les sorties sur PlayStation®5 et Xbox Series X.