PUBG Mobile a déjà généré plus de 3 milliards de dollars de revenus !

Le mois de mars 2020 a été le mois le plus lucratif pour PUBG Mobile depuis sa sortie en mars 2018. Un succès qui s'explique notamment par les mesures de confinement liées au coronavirus.

Après une version en mai 2019 sous le nom "Game for Peace", PUBG Mobile a rencontré un succès exponentiel cette dernière année. Alors que le studio avait dépassé le milliard de dollars de revenus en septembre 2019, ce chiffre a depuis été triplé. Selon Sensor Tower, les trois milliards de dollars générés ont été désormais dépassés.

Le mois de mars aurait été le plus lucratif depuis la création du jeu avec 270 millions de dollars générés. Depuis, le nombre s'est stabilisé pour revenir à la moyenne mensuelle de 2019, ce qui fait directement référence au confinement lié au COVID-19.

Pour comparer ces chiffres avec le reste de l'industrie mobile, depuis le début de 2020, les joueurs ont dépensé quatre fois plus d'argent pour PUBG Mobile que pour les autres jeux de tir mobile, comme Garena Free Fire et Call of Duty Mobile.

Plus qu'une simple version mobile du battle royale sur PC, PUBG Mobile propose un contenu et une stratégie très différents pour mieux s'adapter à la plateforme et à son marché, qui se concentre essentiellement sur les Etats-Unis, le Japon et la Chine (la version Game for Peace accumule à elle seule la moitié des revenus générés). Le jeu va par exemple obtenir sa toute première carte exclusive, Livik, très prochainement.

Le succès du jeu est donc loin de s'essouffler, avec plus de 700 millions de téléchargements depuis sa sortie.