VR le Futur #96 : Iron Man VR, Dreams VR, Mortal Blitz... L'émission 100% Réalité Virtuelle !

Gameblog vous donne rendez-vous chaque semaine dans "VR le Futur", une émission entièrement dédiée à la réalité virtuelle ! Grâce à "VR Singe", vous saurez tout sur l'actu des jeux sur PSVR, Oculus Rift, HTC Vive et autres, à travers les rubriques News, Focus, Dossier, Sorties et Essai.

Pour le 96e et dernier épisode de la saison de VR le Futur (avant une émission spéciale), le très speed VRSinge vous parle de choses et d'autres qui devraient vous plaire au plus haut point. Dont Firewall Zero Hour, Mortal Bitz ou encore Dreams VR. Quant à l'essai sur Iron Man VR... Enjoy et à très bientôt !

Au sommaire de cette émission :

News

Nouveau contenu sur Firewall Zero Hour

Mortal Blitz : Combat Arena s'annonce sur PSVR

s'annonce sur PSVR Dreams VR est daté !

Sorties

Phantom Covert Ops

Iron Man VR

